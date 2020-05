NEDEĽA na POLOVIČKY

V súvislosti s politickým súbojom či obchody majú byť v nedeľu otvorené alebo mi prišilo na rozum niečo, čo nazývam „americký model“. Tam je v nedeľu doobeda zatvorené a poobede otvorené.

U nás by to bolo napríklad do 14oo zatvorené, aby veriaci stihli omše aj nedeľný obed (oni by to mali stihnúť aj bez toho, ale to je už iný prípad). Predavačky v obchodoch by obed stihli tiež a aj prácu na jednu zmenu. A po obede každý podľa ľubovôle- obchod, príroda, krčma apod. Teda predpokladám, že krčmy by boli doobeda zatvorené tiež. Bola by to síce diskriminácia nás alkoholikov, lebo by sme museli čakať na zvyšok famílie pred kostolmi nasucho. Ani krčma, ani obchod. A ploskačka to nenahradí. Takto by bol aj Sulík celý aj KDH sýte. Len s tým smädom to akosi nevychádza...

Keď som už tu tak sa zmienim aj o problematike podpory a náhrad pre podnikateľov. Ja som sa do roku 1911 živil poradenstvom v oblasti veterných turbín. Po tomto dátume štát protiprávne túto oblasť zablokoval jednoducho tým, že prestal vydávať stanoviska o súlade projektov veterných parkov s energetickou politikou vlády. Pôvodne mal povoliť nejaké megawatty na skúšku, ale to rýchlo vyšumelo. Zostala iba podpora solárnych parkov s prehnanou výkupnou cenou, čo Jahnátko zvládol z piatka na pondelok. Ale to uznávam bolo 700 MW pre našich ľudí, tak sa nič nedalo robiť. Mňa ani nenapadlo žiadať o nejakú podporu, radšej som si začal užívať dôchodok.

Pre vysvetlenie dodávam, že tu nechcem rozpútať zúrivú diskusiu o užitočnosti veterných turbín a dotácii na dnešných 3 MW inštalovaného výkonu. To je pre tých, čo by bez pár stoviek dnešnej podpory skrachovali. Tak ako som skrachoval ja, lebo potom akoby uťal. Ale s odstupom času to neľutujem.

A do tretice trinásty dôchodok. Tiež nie je čo riešiť. Dajme tomu limit na jeho výšku. Pre začiatok dajme tomu limit do 300 € a potom pre tých čo majú dôchodok vyšší už nie viac, po rokoch do možno 500 € a to by bolo všetko. Tým by sa vyriešila väčšina bedače čo má minimum aj eštebáci aj komančovia čo majú do aleluja.