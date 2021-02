KORONA,CELEB(V)RITY a VÔBEC...

Z mojich predošlých blogov toho už o mojom zdravotnom stave viete dosť, a to sa s ním nezvyknem chváliť. Pre istotu to zaktualizujem vzhľadom ku konkrétnej situácii.

76 rokov, rakovina, cukrovka, po mozgovej aj srdcovej príhode. (Iné drobné neuvádzam). Z hľadiska vakcinácie proti covidu som sa domnieval že budem už asi dva týždne zaočkovaný. Namiesto toho už týždeň opätovne vyplňujem jeden a ten istý formulár, vraj požiadavka na očkovanie. Výsledkom by mal byť termín alebo zaradenie na koniec radu. Skutočným výsledkom je nič. Nula od nuly...Aspoň do 20. Februára.

Ak sa chceš znovu prihlásiť, začni znova. Hlava 22. Hovorí Milo Yosarianovi: „Každý máme svoj údel. Tvojim je nechať sa zabiť pri nálete a mojim zbohatnúť na čiernom trhu. V tomto prípade mojim údelom je neustále vyplňovanie dotazníka a ich údelom je spokojnosť, ako všetko pekne funguje...

Uznávam, že treba čakať, kedy budú zaočkované všetky CELEB(V)RITY. Z tých 150 000 k dnešnému dňu je to, počítam, už slušné množstvo, ale zďaleka nie všetky (tým slušným sa ospravedlňujem). Napríklad taká tenistka Cibulková. Uznávam, bola zvyknutá byť v popredí a televízie sa o ňu bili. Tak aj teraz, po blamáži keď sa potom chodí týždeň po kanáloch to využila na ďalšiu pochybnú publicitu, a to 5-hodinovú službu v testovacom stredisku. Uznajte, to bola obeť !!! Bez jedla (?), kamier, a možno aj bez honorára. V ochrannom odeve kde sa vôbec nedalo rozoznať kto to vlastne je! Ale prispela k tomu, že sa to celé nerozsypalo, prinajmenšom.

To že ma predbehla ma nejako zvlášť nerozhodilo. To je na Slovensku bežné, že Vás predbiehajú ani o tom neviete. A u nej, chuderky malej sa to prevalilo.

Takže od pondelka má platiť COVID automat. Silne pochybujem. Veď tu už neplatí ani gravitácia. Tu sa už rok vypisujú karantény, zajtra sa ruší čo malo platiť pozajtra podľa vzorca „odvolávam čo som odvolal....“

Za ten rok sme sa naučili žiť. Ani nie tak s koronou ako s opatreniami. Nie som žiadny veľkomanažér, ale to že opatrenia ktoré sa nedajú kontrolovať alebo postihovať nebudú fungovať sa dalo predpokladať skoro s istotou. Takže to tu nakoniec fungovalo ak na vojne za komunistov. Keď sme na cvičení došli k mostu na ktorom bola tabuľa „most je vyhodený do vzduchu“ tak sme vytiahli tabuľu s nápisom „plávame“ ! A bolo!

K tomu zoznamu mojich diagnóz musím pripísať aj neznámu bolesť na hrudníku, v oblasti rebier. Už druhý rok, všetky možné vyšetrenia, a len jedno aké také ošetrenie tak, že noci už pre mňa prestali byť nocami hrôzy. Lenže nemocničná ambulancia nefunguje a inde sa to zohnať nedá! Pritom spomínam na zlaté komunistické zdravotníctvo! Keď so sa po dožadovaní lieku, ktorý bol substitúciou hormónov štítnej žľazy (Po odstránení štítnej žľazy sa bez neho nedá žiť) u primára endokrinológie išiel sťažovať riaditeľovi nemocnice a po jeho prísľube že to zariadi skutočne o piatej zazvonil u nás sanitkár a podal mi tri balenia východonemeckého prípravku ! Za päť hodín vybavená registrácia a distribúcia až do domu !!! Kam sa hrabe dnešné predpisovanie liekov cez internet.

Tak teraz čakám, ako to dopadne s tým očkovaním, možno ten Sputnik niekedy na konci roka. Ja viem že pre moju vekovú kategóriu sa nehodí, ale radšej niečo ako nič.

Nevešajme hlavy. Ako povedal jeden ľudový filozof „nerobte si nič z vašej zápchy, človeče! Ono sa to tu nakoniec všetko aj tak po..rie!"